Oamenii au participat la un marș pro-independența pentru Scoția, la Glasgow, sambata (6 mai), cand a avut loc incoronarea Regelui Charles și a Reginei Camilla a Marii Britanii. Protestatarii au marșaluit pentru a denunța monarhia, in timp ce alte proteste au avut loc la Cardiff, in Țara Galilor, potrivit Reuters. Regele Charles al III-lea a fost uns și incoronat sambata in cel mai mare eveniment ceremonial al Marii Britanii, timp de șapte decenii, o etapa de fast și spectacol public grandios care a cautat sa uneasca 1.000 de ani de istorie cu o monarhie potrivita pentru o noua era. Curtea Marii…