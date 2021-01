Simpatizanții AUR au plecat, sambata seara, de la Ministerul Sanatații, in marș spre Institutul Matei Balș. Sute de protestatari cu pancarte, steaguri, fluiere și vuvuzele cer demisii dupa tragedia din spital. Se striga 'Asasinii' și 'Demisia!'. Morții cu morții, viii cu viii. Iohannis a plecat sambata la schi, langa Sibiu Alianta pentru Unirea Romanilor a organizat sambata un miting de protest in fata Ministerului Sanatatii, solicitand demisii in urma incendiului de la Institutul Matei Bals. Cel care s-a adresat multimii a fost liderul AUR George Simion, care a facut declaratii critice la…