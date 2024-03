Mars al sustinatorilor AUR la Constanta! Mai multe persoane participa la eveniment (GALERIE FOTO+VIDEO)

Dan Morega, după ce a fost internat din nou la Psihiatrie: Eu mă lupt cu mafia! Doctorii îmi dau pastile de liniștire

"Am mers la Bucuresti si am depus la DIICOT si la DNA memorii pentru hotii care sunt la nivelul Gorjului. Tara mea este furata. Nu am impins nicio jurnalista.… [citeste mai departe]