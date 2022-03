Stiri pe aceeasi tema

- McDonald’s Corp a anuntat miercuri ca inchiderea temporara a celor 847 de restaurante din Rusia va costa compania aproximativ 50 de milioane de dolari pe luna. Compania cu sediul in Chicago informase marti ca va inchide temporar toate restaurantele sale din Rusia si va suspenda toate operatiunile in…

- Netflix a oprit temporar toate proiectele si achizitiile viitoare din Rusia, pentru a evalua impactul invadarea Ucrainei de catre Moscova, a declarat miercuri pentru Reuters o sursa familiarizata cu chestiunea. Gigantul de streaming avea patru seriale in limba rusa in productie si post-productie, inclusiv…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters. „Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a…

- In jur de zece companii aeriene si-au ajustat zborurile programate spre Ucraina pe fondul tensiunilor cu Rusia, a declarat luni ministrul ucrainean al infrastructuri, Oleksandr Kubrakov, precizand totusi ca raman deschise culoarele de zbor pe deasupra tarii si ca zborurile sunt in continuare sigure.…

- Compania aeriana olandeza KLM și-a suspendat toate zborurile catre Kiev. Ucraina a decis sa pastreze deschis tot stațiul aerien. Compania KLM a anunțat ca, cel puțin pentru moment, nu va mai intra in spațiul aerian al Ucrainei. Și asta in condițiile in care Statele Unite au avertizat ca Rusia ar putea…

- Marea Britanie a acuzat Kremlinul ca vrea sa instaleze un lider pro-rus la conducerea Ucrainei, spunand ca serviciile de informații rusești au contactat politicieni ucraineni ca parte a planului pentru o ofensiva militara. Potrivit Londrei, unul dintre numele luate in considerare de Rusia este Evgheni…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP. ”Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat de cei 30 de membri ai Aliantei…