Stiri pe aceeasi tema

- Directorul grupului Alphabet a explicat de ce Google, deși avea tehnologia necesara, nu a lansat un chatbot pentru publicul larg inainte de OpenAI și de Microsoft. 2023 va fi anul chatboților, dupa ce lumea a fost uimita la final de 2022 de cat de natural raspunde ChatGPT.

- Pe masura ce inteligenta artificiala generativa este implementata pe scara larga, firme de consultanta precum Accenture si Deloitte vor castiga cota de piata fata de firmele de IT din India precum Infosys si Wipro, pe termen scurt, au declarat analistii companiei de brokeraj, intr-o nota adresata clientilor.…

- Noul Bing include ChatGPT. Este „momentul iPhone” al Microsoft scrie New York Times.Microsoft a lansat o noua versiune a motorului sau de cautare Bing, care este alimentat de software-ul de inteligența artificiala de la OpenAI, creatorul popularului chatbot ChatGPT.Lansarea a avut loc pe 7 februarie,…

- Microsoft a tinut o conferinta de presa pe 7 februarie, in cadrul careia a anuntat actualizari pe baza de AI, atat pentru motorul de cautare Bing, cat si pentru browserul Edge. Microsoft a anuntat de altfel un parteneriat cu OpenAI pentru a imbunatati Bing folosind ChatGPT. Urmatoarea versiune de Bing…

- Google va pune la dispoziția publicului tehnologia sa de chatbot in „saptamanile și lunile urmatoare”, ca raspuns la succesul lui ChatGPT, un chatbot cu inteligența artificiala susținut de Microsoft, care a devenit un fenomen global dupa ce a fost lansat gratuit, scrie The Guardian . Sundar Pichai,…

- Puneți o intrebare programului de inteligența artificiala, așa cum au facut-o milioane de oameni in ultimele saptamani, iar acesta va face tot posibilul sa va raspunda. De la lansarea sa in noiembrie anul trecut, ChatGPT a devenit un succes extraordinar. In esența, un chatbot imbunatațit, programul…

- Microsoft Corp. se pregatește sa adauge chatbotul ChatGPT de la OpenAI la motorul sau de cautare Bing, in incercarea de a atrage utilizatorii de la rivalul Google. Microsoft mizeaza pe faptul ca raspunsurile mai conversaționale și contextuale la intrebarile utilizatorilor vor aduce noi clienți, dincolo…

- Gigantul american Microsoft lucreaza la integrarea sistemului de inteligenta artificiala folosit de ChatGPT in Bing, conform surselor din cadrul companiei citate de The Information. ChatGPT este un chatbot dezvoltat de OpenAI si disponibil pentru public de la finele lunii noiembrie. Acesta este capabil…