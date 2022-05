Aceasta este o a doua incercare de includere a cofondatorului retelei de socializare in proceduri judiciare importriva Cambridge Analytica. In martie, un judecator de la Curtea Superoara a Districtului Columbia (DC), o jurisdictie a capitalei americane, a refuzat o cerere a acuzarii de a-l cita pe Mark Zuckerberg ca martor intr-o procedura lansata in 2018 care vizeaza Facebook. 87 DE MILIOANE DE UTILIZATORI Cambridge Analytica este acuzata de faptul ca a colectat si exploatat – fara consimtamantul acestora – datele persoane ale 87 de milioane de utilizatori ai Facebook, la care i-a dat acces platforma.…