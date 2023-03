Stiri pe aceeasi tema

- Casa-mama a retelelor de socializare Facebook si Instagram, Meta, urmeaza sa desfiinteze inca 10.000 de posturi, dupa un prim val de 11.000 de concedieri la inceputul lui noiembrie, anunta marti CEO-ul grupului, Mark Zuckerberg, relateaza AFP, potrivit news.ro.Gigantul cu sediul la Menlo Park, in…

- Din dorința de a reduce cheltuielile, Meta (Facebook) urmeaza sa concedieze mii de angajați, chiar din aceasta saptamana. Noua runda de concedieri ar putea incepe saptamana aceasta.Deja, persoanele din conducere au primit sarcina de a intocmi liste cu persoanele care urmeaza a fi concediate. Presa internaționala…

- Meta pregateste o noua runda de concedieri, care ar putea afecta mii de lucratori, in cadrul masurilor de reducere a costurilor, potrivit unui articol al Bloomberg. Reducerile de locuri de munca ar putea incepe saptamana aceasta si reprezinta o runda suplimentara de disponibilizari, adaugandu-se celor…

- Pe piața romaneasca, mai ales pe segmentul de aparare și tehnologie, se anunța angajari masive. Este vorba de gigantul din Franța care vrea sa dea lovitura in Romania și care anunța ca angajeaza peste 10.000 de oameni, cel puțin in acest an. Gigantul se afla pe plan local inca din 2003 și intenționeaza…

- Noi concedieri mașive se anunța! Un alt gigant din Europa ia masura reducerii numarului de angajați in anul 2023. Astfel, mai mulți angajați ai acestei companii vor ramane fara loc de munca. Aceasta companie are angajați și in Romania. Iata despre ce job internațional este vorba, dar și de ce s-a ajuns…

- Noi concedieri mașive se anunța! Un alt gigant internațional ia masura reducerii numarului de angajați. Astfel, peste 20% din angajații acestei companii raman fara loc de munca. Iata despre ce job internațional este vorba, dar și de ce s-a ajuns sa se faca concedieri masive in acest domeniu!

- Unul din marii retaileri pe segmentul de mobilier ieftin, IKEA, iși anunța intențiile de extindere globala din luna mai a anului viitor. Gigantul anunța de atunci ca și-a propus sa cheltuiasca 3 miliarde de euro pentru magazine pe masura ce se adapteaza la comerțul electronic. Un prim pas avea sa-l…

- Un inginer al companiei Tesla marturisește ca gigantul a inscenat videoclipul folosit pentru a promova mașinile care se conduc singure. Un videoclip din 2016 pe care Tesla l-a folosit pentru a-și promova tehnologia de autoconducere a fost regizat pentru a arata capacitați, precum oprirea la culoarea…