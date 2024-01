Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de functionari din cadrul Ministerului de Externe si biroului premierului olandez in exercitiu, Mark Rutte, l-au acuzat pe acesta, intr-o scrisoare, ca a „ascuns informatii negative” si a mentinut un „control ferm” asupra comunicatiilor despre Israel legate de razboiul din Fasia Gaza pentru…

- Fortele de Aparare ale Israelului au anuntat, vineri, ca au reluat operatiunile de lupta impotriva Hamas, acuzand gruparea ca a incalcat termenii armistitiului tragand spre Israel, potrivit CNN. La cateva minute dupa ce armistitiul de o saptamana dintre Israel si Hamas s-a incheiat, vineri, vehicule…

- Miliardarul american Elon Musk a convenit ca serviciul sau de acces la internet prin satelit Starlink sa fie disponibil in Fasia Gaza numai daca va primi permisiunea din partea autoritatilor israeliene, potrivit ministrului israelian al comunicatiilor Shlomo Karhi, transmit luni DPA si AFP. ”Ca rezultat…

- Șeful Statului Major al Forțelor de Aparare ale Israelului (IDF), generalul-locotenent Herzi Halevi, a declarat joi, in timpul unei vizite efectuate in Fașia Gaza, ca armata este "aproape" de a elimina "sistemul militar" al Hamas din partea de nord a enclavei palestiniene. De asemenea, ministrul israelian…

- Ministerul Sanatatii al guvernului condus de gruparea islamista Hamas in Fasia Gaza a anuntat marti ca cel putin 50 de persoane au fost ucise intr-o tabara de refugiati in urma unui bombardament israelian in partea de nord a enclavei palestiniene, transmite AFP. Bombardamentul, al carui bilant final…

- Guvernul german a confirmat oficial moartea unui ostatic german rapit pe 7 octombrie in timpul atacului asupra Israelului de catre militanții Hamas. Acest lucru a fost declarat luni de un reprezentant al Ministerului german de Externe “Conform informațiilor pe care le avem, trebuie sa confirmam moartea…