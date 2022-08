Stiri pe aceeasi tema

- Italia va continua sa trimita armament Ucrainei si sa sprijine Kievul in razboiul sau impotriva Rusiei daca blocul conservator va castiga viitoarele alegeri nationale, a declarat Giorgia Meloni, sefa celui mai popular partid din alianta, Fratii Italiei (”Brothers of Italy”), relateaza Reuters.…

- Ucrainenii se așteapta sa primeasca din Statele Unite rachete cu raza lunga de acțiune, de pana la 300 de kilometri, dupa ce inițial SUA au livrat sisteme HIMARS care au o raza de 80 de kilometri. Este scenariul de care se tem rușii, pentru ca livrarea unui astfel de armament ucrainenilor ar putea duce…

- Intr-o declaratie, ministerul turc al Apararii a transmis ca o nava turceasca de marfa uscata, Azov Concord, a parasit Mariupol in siguranta, ca urmare a discutiilor, si a adaugat ca a fost prima nava straina care a parasit portul de cand Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie. Mariupol, situat pe…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi s-au urcat impreuna la bordul unui tren special cu destinatia Kiev, relateaza media italiene si germane, citate de AFP si Reuters. Cei trei lideri s-au urcat la bordul acestui tren special in Polonia…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a spus joi, prin telefon, premierului italian Mario Draghi ca Rusia este pregatita sa ajute la atenuarea crizei alimentare internaționale, dar numai daca Occidentul ridica sancțiunile impuse Moscovei, a anunțat Kremlinul, potrivit Reuters . „Vladimir Putin a subliniat…

- Ministrul de externe britanic Liz Truss a dezvaluit ca Regatul Unit a inceput discutiile cu aliatii sai internationali cu privire la trimiterea de armament modern in R. Moldova pentru a o proteja de Rusia. „As vrea sa vad Moldova echipata la standardul NATO. Aceasta este o discutie pe care o avem cu…

- Președinta Republicii Moldova implinește peste cateva zile 50 de ani și are deja zece ani de lupta politica in Moldova. Jurnalistul Catalin Hopulele cauta raspunsuri la intrebare de ce modestia caștiga in continuare electorat și povestește intalnirile cu lidera de la Chișinau din 2017 și 2019. Declarațiile…