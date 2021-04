Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar american al Apararii, Mark Esper, este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, a relatat marti Reuters, potrivit Agerpres.

- CHIȘINAU, 10 apr – Sputnik. Pentagonul, care se declara ingrijorat de „comportamentul Rusiei in estul Ucrainei”, iși trimite avioanele sa zboare in spațiul aerian internațional deasupra Marii Negre pentru a monitoriza activitatea navala și toate mișcarile trupelor din Crimeea. Un avion american…

- Relațiile dintre Rusia și SUA s-au acutizat din nou. Motivul sunt noile sancțiuni impuse de Washington pentru cazul Alexei Navalnii Dar și acuzațiile gratuit ale Joe Biden privind implicarea Rusiei in alegerile prezidențiale Moscova susține ca situația se apropie de punctul in care nu va…

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- Rusia se declara pregatita sa revina in cadrul Tratatului ”Cer deschis” (”Open Sky”) de control militar, daca Statele Unite revin si ele in tratat, subliniind insa ca ”nu va astepta etern” o decizie americana in acest sens, relateaza AFP, potrivit news.ro. ”Noi lasam usa deschisa. Insa colegii…

- Noul președinte american Joe Biden a avut o discuție cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru prima data de la intrarea sa în Casa Alba pentru a vorbi despre mai multe probleme aflate în centrul tensiunilor dintre cele doua țari rivale, relateaza AFP.”L-a sunat pe președintele…