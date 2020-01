Stiri pe aceeasi tema

- Armata Statelor Unite a adresat luni o scrisoare autoritatilor irakiene in care informeaza ca se va retrage din Irak si urmeaza sa isi repozitioneze fortele in urmatoarele zile si saptamani, informeaza Reuters, care afirma ca a vazut scrisoarea. Nu este clar daca toti cei aproximativ 5.000…

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat joi ca exista indicii ca Iranul sau fortele pe care le sprijina ar planifica noi atacuri, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Exista cateva indicii ca ei ar planifica noi atacuri, nu este nimic nou, am vazut deja aceasta de doua sau…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a anuntat marti ca vor fi sporite efectivele infanteristilor marini care protejeaza ambasada Statelor Unite din Bagdad, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decizia a fost luata in urma demonstratiilor violente ale irakienilor; o multime de manifestanti…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a anuntat marti ca vor fi sporite efectivele infanteristilor marini care protejeaza ambasada Statelor Unite din Bagdad, transmite Reuters. Decizia a fost luata in urma demonstratiilor violente ale irakienilor; o multime de manifestanti a atacat marti misiunea…

- Patru rachete Katiusa au lovit luni o baza militara situata in apropierea aeroportului din Bagdad, sase militari fiind raniti, a anuntat armata irakiana, potrivit AFP si Reuters, scrie Agerpres. Fortele de securitate irakiene au descoperit in zona un lansator de rachete si alte cateva proiectile…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a anuntat ca a cerut fortelor armate sa revizuiasca securitatea la bazele militare si procesul de triere a soldatilor straini care vin in SUA pentru instruire, dupa un atac care a avut loc vineri in Florida, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Un locotenent…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, l-a dat afara, duminica, pe comandantul Marinei militare americane, Richard Spencer, pentru felul cum a fost gestionat cazul puscasului marin Edward Gallagher, un soldat de elita care a fost retrogradat si acuzat de crime de razboi in 2017.