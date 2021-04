Stiri pe aceeasi tema

- Fostul secretar american al Apararii, Mark Esper, crede ca SUA trebuie sa desfasoare mai multe trupe militare in zona Marii Negre, pentru a descuraja eventuala agresiune din partea Rusiei. Declarația...

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, a relatat marti

- BUCUREȘTI, 8 apr - Sputnik, Ion Pelin. Administrația SUA a finalizat o analiza a acțiunilor aparent rau intenționate ale Rusiei și se pregatește acum sa ia masuri de raspuns. Acest lucru a fost anunțat de Bloomberg, citand trei surse familiarizate cu situația. © Sputnik / Александр НатрускинReacția…

- sursa foto: Facebook\ Fortele Navale Romane Peste 2.400 de militari din opt state, 18 nave de lupta și 10 aparate de zbor, participa, in perioada 19-29 martie, la ,,Sea Shield 21”, cel mai mare și mai complex exercițiu multinațional NATO organizat de Forțele Navale Romane, in anul 2021, in zona Marii…

- Rusia si Statele Unite discuta un posibil schimb de prizonieri, in care ar putea fi eliberat Paul Whelan, un membru al marinei SUA incarcerat pentru spionaj, in decurs de doua-trei luni, a declarat luni avocatul acestuia, transmite Reuters. Citește și: GRAFICE din mai multe țari: masca NU…

- Statele Unite sunt profund ingrijorate de condamnarea la inchisoare a opozantului Kremlinului Alexei Navalnii si au cerut din nou, marti, eliberarea imediata a acestuia, secretarul de Stat Antony Blinken afirmand ca Washingtonul va colabora indeaproape cu aliatii SUA in privinta modalitatilor prin…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Reuters . Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Controverse privind vaccinul…

- Rusia și Statele Unite au convenit sa extinda tratatul New START de control al armelor nucleare în condițiile solicitate de Moscova, a declarat ministrul adjunct de externe Serghei Ryabkov, potrivit agenției RIA, preluata de Reuters. Kremlinul a spus marți ca cele doua mari puteri au ajuns…