- Nou promovata FCU Craiova e in plin razboi civil. Fanii din Peluza Sud i-au declarat razboi lui Adrian Mititelu, iar finanțatorul a transmis din spatele gratiilor, prin intermediul fiului sau, ca vinde echipa. Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF și un personaj deloc apreciat la Craiova dupa dezafilierea…

- Cea mai buna inghețata din lume a fost aleasa ''Fruct de fistic'', realizata de Adam Fazekas din Budapesta, la Campionatului Mondial de la Bologna, Italia. Juriul a fost format din 11 experți.

- .middot; Cea de a VIII a editie a concursului SuperCoders by Orange isi asteapta participantii middot; Inscrierile se desfasoara pana la data de 18 noiembrie 2021, la ora 23.59. Toti pasii pentru inscriere sunt detaliati pe pagina https: oran.ge SuperCoders12middot; In cadrul programului, copiii sunt…

- REZIDENȚIAT 2021: Mai puține locuri scoase la concurs in acest an. LISTA, calendar și detalii de organizare Concursul de Rezidențiat 2021 se desfașoara in acest an in 21 noiembrie. Sunt mai puține locuri disponibile in comparație cu anul trecut. Cea mai mare scadere este pentru ATI. Inscrierile la concurs…

- Valentina Pelinel și Cristi Borcea au fost din nou nași. De data aceasta, la botezul unei fetițe, pe nume Meda Victoria Iorgovan. Fostul model a postat pe contul de socializare un mesaj, alaturi de care atașat o fotografie din ziua evenimentului. Valentina Pelinel a purtat o rochie scurta, mulata pe…

- La Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON (30-31 octombrie), vor avea acces doar alergatorii care sunt vaccinați impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum si pentru cei care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a recomandat miercuri omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa foloseasca vaccinul Sputnik V pentru urmatorul rapel impotriva COVID-19. Raspunsul președintelui Erdogan a fost surprinzator. Presedintele turc i-a marturisit ca a folosit Pfizer, relateaza AFP. ‘‘Data…

- Inspectoratul de Poliție Județean Valcea scoate la concurs 5 posturi ofițeri de poliție prin incadrare directa. Sunt scoase la concurs, prin incadrare directa, 5 posturi de ofițeri de poliție. Inscrierile se fac on-line, in perioada 23 septembrie – 5 octombrie a.c., inclusiv in zilele nelucratoare.…