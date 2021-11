Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a trecut prin momente grele, dar nu a fost singura. Alaturi de ea a stat, in tot acest timp, Bubble, cațelușul ei. Vedeta ii este profund recunoscatoare, iar acum este fericita și plina de viața. Aceasta este foarte activa pe paginile de socializare și a postat un mesaj emoționant.

- „Regele Richard: Crescand Campioni/ King Richard”, cu Will Smith in rolul tatalui si antrenorului surorilor Venus si Serena Williams, va rula din 19 noiembrie in cinematografele romanesti. Bazat pe evenimente reale, filmul Warner Bros. Pictures urmareste calatoria lui Richard Williams, un…

- Oana Mizil este o femeie norocoasa, caci are parte de ajutor de nadejde la fiecare pas pe care-l face. Și nu, nu vorbim despre soțul ei! Iata cine este barbatul care ii este mereu alaturi vedetei, conform imaginilor surprinse de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri…

- Dan Bittman este cat se poate de responsabil, deși este foarte ocupat și are un program incarcat, artistul iși face timp pentru fiecare lucru important din viața lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri din Romania, l-au surprins pe cantareț in timp ce facea cumparaturile necesare familiei.

- Luminița Anghel are deja ajutor de nadejde la cumparaturi, iar el e nimeni altul decat fiul sau cel mic, Filip. Baiețelul in varsta de noua ani a insoțit-o pe cantareața, dupa ce a fost luat de la școala. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini rare cu cei doi.

- Conform inițiatorilor, platforma reprezinta „un spațiu care conecteaza psihoterapeuți cu persoane care au nevoie de asistența psihologica și psiho-emoționala”, fiind coordonta de psihologii Denisa Nița și Madalina Bogdan. Participarea în cadrul…

- Jumatate dintre persoanele afectate de cutremurul devastator din Haiti, de acum o luna de zile, adica in jur de 400.000 de oameni, nu au primit inca niciun ajutor. Nu au apa potabila, nici locuința, nici acces la școala. Totodata, aproximativ 260.000 de copii au ramas fara mancare și apa și sunt amenințați…

- Alexandru Maxim nu este doar un iubit de nota 10 și un jucator de excepție, ci și un prieten de nadejde. Fotbalistul nu renunța la intalnirile cu prietenii sai nici macar atunci cand are probleme de sanatate. Iata cum l-au surprins Paparazzi SpyNews.ro pe tanar alaturi de Marius Șumudica Jr., in buricul…