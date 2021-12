Echipa antrenata de Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor, a fost invinsa, duminica, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Rizespor, intr-un meci din etapa a 17-a a campionatului din Turcia. Unicul gol al meciului a fost marcat de Hummet, in minutul 80. Yeni Malatyaspor a trimis doar doua șuturi pe poarta. Rizespor este pe 17, cu 16 puncte, iar Yeni Malatyaspor ocupa locul 19, cu 14 puncte. Ultima clasata este Kasimpasa, locul 20, cu 11 puncte. Lider este Trabzonspor, care are 42 de puncte. Yeni Malatyaspor a inregistrat cinci infrangeri si doua rezultate de egalitate in ultimele sapte meciuri…