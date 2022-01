Stiri pe aceeasi tema

- Yeni Malatyaspor a mai pierdut un meci și presa turca informeaza ca Marius Șumudica va fi demis. ​Secundul Gabriel Margarit a declarat ca antrenorului principal i s-a facut rau dupa înfrângerea cu Goztepe Izmir, scor 2-1."Cer iertare în numele lui Sumudica, nu a putut…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1 (1-1), de Goztepe Izmir, in etapa a XXI-a a campionatului turc de fotbal, SuperLig. Au marcat: Eskihellac' 7 / Emir '15 (p), Lourency '73. Oaspetii, adversari ai gazdelor si in lupta pentru…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0, de Trabzonspor, intr-un meci din etapa a 20-a a campionatului Turciei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Cornelius, in minutul 23. In clasament, echipa pregpatita de Sumudica ocupa ultimul…

- Yeni Malatyaspor continua rezultate slabe din acest final de an. Echipa antrenata de Marius Șumudica (50 de ani) a fost eliminata din 16-imile Cupei Turciei de ocupanta locului patru din liga a doua, Bandirmaspor, scor 2-3. Oaspeții au deschis scorul in minutul 9, prin Can Davas, iar in minutul 37 scorul…

- Yeni Malatyaspor, echipa antrenata de Marius Sumudica, a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, scor 2-6, in etapa a 16-a a campionatului turc de fotbal. Malatyaspor a terminat meciul in inferioritate numerica, dupa ce Haddabi a fost eliminat in minutul 65 pentru cumul de cartonașe galbene. In urma…

- Echipa antrenata de Marius Șumudica, Yeni Malatyaspor, a caștigat al doilea meci consecutiv sub comanda romanului, cu Altay, scor 2-1, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului Turciei. Pana la sosirea fostului tehnician al CFR-ului, Malatyaspor inregistrase doua victorii și șase infrangeri. Pentru…

- Echipa Yeni Malatyaspor, antrenata de Marius Sumudica, a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, formația Adana Demirspor, intr-un meci din etapa a noua a campionatului Turciei. Șumudica a debutat astfel, cu o victorie pe banca tehnica a echipei Malatyaspor, intr-un meci oficial. Oaspeții…