Marius Niculae, despre cel mai greu moment din carieră. Fotbalistul a dormit în aceeași cameră cu Ronaldo: ''Era un tip simplu” / VIDEO

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) a fost din nou decisiv pentru Manchester United in Champions League. Dupa ce adusese victoria in ultimul minut cu Villarreal, portughezul a inscris golul decisiv și in triumful electrizant cu Atalanta, 3-2. Cu 124 de goluri reușite in toata cariera in Champions League,…

- Campionatul Mondial din 2022 va fi ultimul din cariera lui Neymar. Fotbalistul brazilian de 29 de ani, care a evoluat la edițiile din 2014 și 2018, spera ca turneul din Qatar sa fie apogeul carierei lui.

- Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate personaje de pe micul ecran. De-alungul anilor a fost implicate in diverse proiecte, insa atunci cand s-a nascut fiica ei, vedeta a luat o decizie importanta cu privire la cariera.„Foarte mult timp pierdut, nopți pierdute la munca. Au fost zeci de ani.…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzanescu a castigat titlul la simplu in turneul ITF de la Le Neubourg (Franta), dotat cu premii totale de 80.000 de dolari, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, pe unguroaica Anna Bondar, cu 6-1, 6-3.

- Dolores Aveiro (66 de ani), mama lui Cristiano Ronaldo (36 de ani), a dezvaluit ca, inainte sa moara, vrea sa-și vada fiul, jucand din nou pentru Sporting Lisabona. Dolores este o mare fana a echipei la care Ronaldo a inceput fotbalul profesionist inainte ca acesta sa se transfere in Anglia, la Manchester…

- Golgheterul ligii secunde, mijlocașul celor de la FC Buzau, Cristian Ciobanu, il concureaza cu succes pe idolul sau, superstarul portughez de la Manchester, la numarul de abdomene pe care le face: peste 1000! „Cristiano Ronaldo de Romania” spera sa-i duca pe buzoieni in prima liga. A reușit șase goluri…

- Cristiano Ronaldo, care joaca acum la Manchester United, a trecut printr-o situație atipica inainte de inceperea meciului cu Young Boys desfașurat in urma cu o seara. Fotbalistul a lovit cu mingea o femeie, dar a dat dovada de empatie și i-a sarit in ajutor.