Marius Marinescu, mărturie despre calvarul COVID: Nu puteam să respir, am văzut oameni murind "Intr-o zi m-am trezit ca aveam febra 40 de grade și respiram greu. M-am dus la geamul deschis și abia trageam aer. L-am sunat pe un prieten, medic de la Spitalul Militar, i-am povesti simptomele și mi-a spus sa vin urgent la spital. M-a internat și ce am trait atunci m-a marcat. Oameni care au fost intubați nu au mai putut respira și "la revedere", s-a terminat. Eu am fost intubat și la un moment dat s-a defectat rezervorul de oxigen. Vreau sa va spun ca e groaznic, eram 4 pacienți in containerul ATI și ceilalți 3 erau disperați, țineau tuburile la nas ca nu cumva sa le spuna asistenta "da-i… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Totalul cazurilor de Covid-19 confirmate in Israel de la debutul pandemiei a depasit pragul de 1 milion. Autoritatile israeliene au transmis marti dimineata ca mai mult de 1 milion de oameni au fost confirmati cu Covid-19 de la inceputul anului 2020, informeaza timesofisrael.com. Luni au fost inregistrate…

- Numarul cazurilor grave de covid-19 din Israel a ajuns sa fie de peste 500, duminica, pentru prima data dupa luna martie, in contextul propagarii rapide a coronavirusului, relateaza The Times of Israel, anunța news.ro. Ministerul israelian al Sanatatii a anuntat ca 524 de pacienti sunt in…

- Noua bolnavi de COVID-19 au murit luni in Rusia dupa ce o teava de alimentare cu oxigen s-a rupt, a anuntat ministrul rus al sanatatii, transmite AFP. Tragedia a avut loc la Vladikavkaz, capital republicii Osetia de nord. "Noua pacienti afectati de coronavirus au murit din cauza lipsei de…

- OFICIAL| 170 cazuri noi și un deces, in Romania, in ultimele 24 de ore: 49 de oameni internați la ATI Joi, 29 iulie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 29 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate1.082.880 decazuri…

- Aproape toata țara este sub cod portocaliu de furtuni pana maine dimineața, iar hidrologii au emis alerte portocalii și chiar roșii pentru zeci de rauri, relateaza Realitatea Plus.In comuna Bistra din muntii Apuseni viitura a blocat drumurile și a inundat mai multe gospodarii. A fost nevoie de intervenția…

- OFICIAL| 62 de cazuri noi și 3 decese, in Romania, in ultimele 24 de ore: 54 de oameni internați la ATI Joi, 15 iulie 2021, Grupul de Comunicare Strategica a dat publicitații noul bilanț al pandemiei de COVID-19 in Romania. Pana astazi, 15 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.467…

- O adevarata rețea infracționala extrem de periculoasa a fost descoperita in India. Mii de oameni ar fi fost vaccinați de fapt cu soluție salina, in loc sa primeasca serul anti-Covid. Conform CNN, din rețeaua infracționala faceau parte inclusiv doctori și angajați ai sistemului medical. Mulți dintre…

- Autoritatile din Mallorca, Spania, au izolat sute de liceeni in hoteluri, dupa sarbatoarea care a marcat sfarsitul anului scolar și care a dus la izbucnirea unui focar de COVID-19. Numarul persoanelor...