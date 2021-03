Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Oprescu, unul dintre cei mai cunoscuți medici din Romania, a povestit la Kanal D, in emisiunea „40 de intrebari cu Denise Rifai”, cum ii invața meserie și comunicare pe cei mai tineri, recunoscand ca a facut și el erori in cariera. Sorin Oprescu, 69 de ani, a fost invitatul ediției de marți, 9…

- Zeci de oameni au format o coada in fața Muzeului Țaranului din Capitala, acolo unde, de astazi și pana luni, 1 martie, are loc Targul Marțișorului. Avand in vedere restricțiile cauzate de epidemia de COVID-19, Muzeul Țaranului Roman a organizat Targul Marțișorului 2021 ținand cont de regulile impuse…

- Solista Alessia (36 de ani), pe numele ei real Elena Baboia, a cerut un ordin de protecție impotriva iubitului ei. In ianuarie 2020, insa, la scurt timp de la anunțul ca s-au desparțit, Alessia și partenerul ei iși mai dadeau o șansa. Prima ruptura dintre cei doi ar fi avut loc chiar dupa botezul fiului…

- Pacientul ars din Constanta a ajuns in Belgia cu ranile necuratate, sustine medicul roman Ciprian Isacu care il ingrijeste acolo. De asemenea, pacientul avea 4 bacterii si o ciuperca luate din spitalele din Romania cand a ajuns in Belgia, transmite Digi24 . Medicul Ciprian Isacu a rabufnit la adresa…

- Fiica Domnicai și a lui Amza Pellea s-a nascut pe 29 ianuarie 1962 (in București)… In 1984, a absolvit „Academia de Teatru și Film” [1] . Intre 1984-1987, a fost actrița la Teatrul din Piatra Neamț. In perioada 1987-1999, atunci cand devenea liber-profesionista, a jucat la Teatrul „Bulandra” din București……

- Peste o treime dintre cazuri de Covid raportate in ultima saptamana au fost inregistrate in București și in județele Timiș, Cluj, Ilfov și Iași, potrivit raportului saptamanal al Institutului Național de Sanatate Publica (INSP). „In saptamana 18 – 24 ianuarie 2021, 35.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat…

- Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a publicat un SMS pe care il primise de la Marian Oprișan, in anul 2019, și in care acesta il acuza ca nu a dat amnistia și grațierea. Publicarea mesajului, la doi ani distanța, se pare ca face parte dintr-un razboi mai recent intre Tudorel Toader și Marian…

- In ziua de 18 Ianuarie 2021, la ora 02:51:05 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MOLDOVA, GALATI un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 17km.Intensitate: IICutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 45km NV de Galati, 60km N de Braila, 106km SE de Bacau, 155km S de…