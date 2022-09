Marius Măcicăşan, pus pe treabă la SCM: „Vrem să creştem de la an la an!“ Echipa feminina de volei a Craiovei se pregateste cu pasi repezi de startul campionatului, dar, pana in acel moment, incearca sa se puna pe picioare cat mai bine posibil. Cu mai multe modificari in lot, dar si cu un nou antrenor, SCMU s-a reunit de ceva timp, iar din perioada urmatoare va da startul si unor meciuri de pregatire. Noul antrenor al Craiovei, Marius Macicasan, a vorbit in cadrul unui interviu pentru SCM despre echipa si ne-a spus ce l-a determinat sa aleaga Craiova in acest sezon. „Pregatirile decurg bine, terminam a cincea saptamana de lucru si pot spune ca am trecut cu bine de perioada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

