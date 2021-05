Stiri pe aceeasi tema

- CSO Cugir, video motivațional inaintea returului barajului de promovare cu SCM Zalau CSO Cugir incearca minunea, sa remonteze ecartul de doua goluri din tur, dupa infrangerea din Salaj, din prima manșa a barajului de promovare in Liga a 2-a. Sambata, la ora 17.30, pe Arena „CSO”, se disputa intalnirea…

- FOTO, LIVE-TEXT: SCM Zalau – CSO Cugir, in prima manșa a barajului pentru Liga a 2-a CSO Cugir, campioana Seriei a 9-a din Liga a 3-a, jde la ora 18.00, sub Meseș, pe Stadionul “Municipal”, cu SCM Zalau (ocupanta locului secund in Seria a 10-a), prima manșa a barajului de promovare in eșalonul superior…

- SCM Zalau – CSO Cugir, batalia pretendentelor la Liga a 2-a | Sambata, sub Meseș, la ora 18.00, prima manșa a barajului CSO Cugir, campioana Seriei a 9-a din Liga a 3-a, joaca sambata, de la ora 18.00, sub Meseș, pe Stadionul “Municipal”, cu SCM Zalau (ocupanta locului secund in Seria a 10-a), prima…

- FOTO, LIVE-TEXT: CSO Cugir – CS Ocna Mureș 2-0 (0-0), in derby „de Alba” | Gruparea de sub Dragana s-a impus dupa pauza, realizand prima victorie din 2021 Primul derby “de Alba” al primaverii a fost caștigat, de justețe, sub Dragana, de CSO Cugir, ce a invins conjudețeana CS Ocn Mureș, scor 2-0 (0-0).…

- Unirea Ungheni – CSO Cugir, vineri, la ora 15.00 | Gruparea de sub Dragana incepe anul cu o deplasare dificila Disputa de maine, de la Ungheni, ora 15.00, reprezinta derby-ul rundei a 11-a a Seriei a 9-a din Liga a 3-a, aflandu-se fața-n fața Unirea (locul 4, 17 puncte) și viceliderul CSO Cugir (locul…

- CS Ocna Mureș – “campioana” amicalelor din pauza competiționala | Marius Lupu (CSO Cugir) – golgheterul iernii Indelungata pauza competiționala, de aproape 4 luni, a luat sfarșit, iar in weekend se vor desfașura primele jocuri oficiale din 2021, fiind programata etapa a 11-a a celei de-a treia scene.…

- FOTO: Industria Galda de Jos – CSO Cugir 1-1 (0-0), intr-o partida de verificare, goluri Pisoiu (la 41 de ani) și Cocan (execuție superba) In ultima partida test inaintea startului eșalonului terț, conjudețenele Industria Galda de Jos și CSO Cugir au remizat, scor 1-1 (0-0), la Galtiu, intr-un joc de…

- FOTO: CSO Cugir – Industria Galda de Jos 2-0 (2-0), dubla Marius Lupu, in derby-ul amical „de Alba” CSO Cugir și Industria Galda de Jos, conjudețenele din Seria a 9-a a Ligii a 3-a, aflate la polii opușii ai ierarhiei, s-au infruntat intr-o partida amicala sub Dragana, caștigata de „roș-albaștrii” grație…