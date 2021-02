Stiri pe aceeasi tema

- Adunarea Generala Ordinara și de Alegeri a Federației Romane de Scrima a ales prin vot noua conducere a forului roman. Marius Florea a fost ales președinte cu 54 voturi fața de numai patru ale lui Constantin Sandu. Vicepreședinți au fost aleși Pavel Badea - 57 voturi si Oana Ionescu - 47 voturi. Din…

- Maria Holbura nu e talentata doar la gimnastica, ci e și o adevarata artista! De patru ani, sportiva calificata la Olimpiada de la Tokyo și-a descoperit o noua pasiune: picteaza tablouri pe numere. „Acum cațiva ani, treceam pe langa un magazin de specialitate, mi-au placut cateva tablouri, mi le-am…

- Marius Florea, presedintele in exercitiu, si Constantin Sandu sunt cei doi candidati pentru functia de presedinte al Federatiei Romane de Scrima, la Adunarea Generala de alegeri care va avea loc in data de 23 februarie, la Hotelul Crowne Plaza din Bucuresti. Pentru cele cinci pozitii de membri in Comitetul…

- Inima lui Bernadette Szocs este cucerita definitiv! De aproape o luna, una dintre cele mai bune jucatoare de tenis de masa din Romania este posesoarea unui patruped de care sportiva nu se desparte nici la antrenamente. Cațelul este din rasa Pomeranian, iar cand l-a primit nu cantarea mai mult de 500…

- „Marocanul“ e definitia sportivului inepuizabil! Se pregateste pentru competitia de la Tokyo, care va marca a 5-a sa prezenta la Olimpiada! Si, incredibil dar adevarat, n-are de gand sa se retraga nici dupa intrecerea din Japonia.