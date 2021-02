Stiri pe aceeasi tema

- Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a recunoscut superioritatea fotbaliștilor de la FCSB, in eșecul 0-2 de astazi, și l-a atacat direct pe atacantul Hamidou Keyta. Cronica meciului FC Botoșani - FCSB „Da, suparat, dar am sentimentul ca nu puteam mai mult. Pe fotbal ne-au batut, nu…

- DDB a sunat trezirea dupa Dinamo - Viitorul 0-5. Suporterii-acționari solicita parerea fanilor dinamoviști in vederea unor soluții pentru redresarea echipei. Cronica meciului Dinamo - Viitorul 0-5, AICI! „Avem nevoie de parerea voastra! Fara sa fim rautacioși, Viitorul este una dintre cele mai slabe…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu UTA Arad din etapa a 24-a a Ligii I va fi probabil cel mai important din acest sezon pentru ca o victorie poate creste sansele de participare ale formatiei sale in play-off. "Urmeaza…

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botoșani, face haz de necaz dupa ce l-a pierdut pe Denis Haruț, transferat pentru a doua oara la FCSB in 2021 - de data acesta cu succes. Tehnicianul botoșanenilor a anunțat doua noi transferuri la Botoșani, dar nu a divulgat numele jucatorilor, de teama ca aceștia…

- FC Botoșani s-a impus in deplasarea cu Chindia Targoviște, scor 3-2, dar antrenorul Marius Croitoru nu e pe deplin mulțumit. Cronica meciului Chindia Targoviște - FC Botoșani, scor 2-3 „Asta facem, asta antrenam. Am inceput meciul foarte prost, incredibil de prost. Doua greseli mari, putea sa ne coste…

- Gigi Becali (62 de ani) e unicul patron care alege singur achizițiile, restul cluburilor cauta sa se organizeze cat de bine pot ca sa gaseasca cei mai buni fotbaliști. Craiova și FC Voluntari au departamente de scouting, Marius Croitoru de la Botoșani vede zeci de meciuri inainte sa oferteze pe cineva.…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, inaintea partidei de marti cu FC Viitorul, din etapa a 14-a a Ligii I, ca formatia sa este obligata sa castige ultimele doua meciuri programate in acest an pentru a pastra sanse de calificare in play-off. "Mergem la…

- Dupa anunțarea rezultatelor estimative ale alegerilor parlamentare, in sediul PSD se trece in faza a doua și anume aceea a numaratorii paralele in urma datelor pe care le vor transmite reprezentanții partidului care au fost in secțiile de votare.