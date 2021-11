Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil (274 ATP) a adus cel de-al doilea punct al României în meciul de Cupa Davis cu Peru (2-0 la general), duel care are lor în BT Arena din Cluj-Napoca.Jucatorul nostru a trecut în doua seturi, scor 7-5, 6-2, de Conner Huertas del Pino (654 ATP). Partida a durat…

- Nicolae Frunza, locul 626 ATP, l-a invins, sambata, pe Nicolas Alvarez, numarul 392 mondial, in primul meci al intalnirii de Cupa Davis dintre Romania si Peru, care are loc la Cluj-Napoca. Frunza s-a impus cu scorul de 6-2, 6-4, intr-o ora si 16 minute. In al doilea meci, Marius Copil,…

- Jucatorii de tenis Nicolae Frunza (626 ATP la simplu si 954 la dublu) si Nicolas Alvarez (392 ATP la simplu, 486 la dublu) se vor intalni in primul meci de simplu al intalnirii Romania - Peru, din barajul pentru calificarile la faza finala a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri,…

- Federația Româna de Tenis a anunțat jucatorii convocați pentru partida contra lui Peru din Grupa Mondiala I, faza eliminatorie, din cadrul Cupei Davis. Confruntarea va avea loc în România, la Cluj-Napoca. Capitanul nejucator Gabriel Trifu si antrenorul Andrei Mlendea vor miza…

- Marius Copil, Horia Tecau, Nicolae Frunza, Stefan Palosi si Gabi Adrian Boitan vor face parte din echipa de Cupa Davis a Romaniei la meciul cu Peru de la Cluj-Napoca, programat la 27 si 28 noiembrie, conform news.ro Intalnirea conteaza pentru Grupa Mondiala I - Knockout, iar echipa care va…

- Tanarul tenisman roman Nicholas David Ionel (18 ani) s-a calificat, marti, in optimile de finala ale Trofeului Tiriac-Trophy, turneu challenger dotat cu premii totale de 44.820 de euro, care are loc la Centrul National de Tenis din Bucuresti, dupa ce l-a invins pe un alt tanar jucator, Stefan Palosi…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei a invins formatia Portugaliei, scor 3-1, in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce Marius Copil a castigat cu 6-3, 2-6, 6-4 in fata lui Joao Sousa, duminica, in Sala Sporturilor „Horia Demian“ din Cluj-Napoca. Romania, echipa care nu are niciun jucator…

- Echipa masculina de tenis a Romaniei conduce formatia Portugaliei cu scorul de 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale I a Cupei Davis, dupa ce perechea Marius Copil/Horia Tecau a invins cuplul Nuno Borges/Joao Sousa cu 6-4, 6-3, duminica, in Sala Sporturilor ''Horia Demian'' din Cluj-Napoca. …