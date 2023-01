Stiri pe aceeasi tema

- Peste 6,68 milioane contracte de munca sunt inregistrate in Registrul General de Evidenta a Salariatilor, cel mai mare numar din ultimii 10 ani. Numarul de angajati este de asemenea la un nivel record, de 5,79 milioane, a anuntat luni ministrul Muncii, Marius Budai.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, declara ca, odata cu majorarea pensiilor cu 12,5 procente de la 1 ianuarie, este depasit ”acel ultra-vehiculat” procent de 40 privind majorarea pensiilor. Ministrul anunta ca, odata cu cuponul de pensie pentru prima luna a anului, pensionarii cu venituri mici vor primi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca alocatiile copiilor vor fi indexate cu rata inflatiei inregistrata in cursul anului anterior, asa cum prevede legea, ceea ce presupune o majorare de aproximativ 12 lei pentru un copil care beneficiaza de alocatia standard de 243 de lei. ”Nu cred ca exista…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va prezenta, incepand de marti, serviciile pe care le ofera contribuabililor, in colaborare cu universitatile de prestigiu din Romania, conform unui comunicat al institutiei, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…