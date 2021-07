Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea botoșaneana are in derulare mai multe proiecte unde finanțare este de la Uniunea Europeana insa unde, și municipalitatea are o obligație financiara din valoarea totala alocata.

- Spitalul Clinic de Recuperare Iași continua sa imbunatațeasca serviciile de sanatate in domeniul reabilitarii aparatului locomotor prin dezvoltarea terapiei medicale robotizate. Cele doua echipamente existente achiziționate in 2016 in cadrul Secției Recuperare Neuromotorie, respectiv robotul pentru…

- ZAVOI – In aceasta perioada, se lucreaza la diferite proiecte, in aproape toate satele comunei. Primarul Doru Cirdei ne-a informat ca, in centrul de comuna, se lucreaza la reteaua de canalizare menajera si la statia de epurare, precum si la asfaltarea strazilor la Poiana Marului, ambele proiecte fiind…

- Premierul Florin Cițu susține ca minele din Romania nu se vor inchide fara un plan bine stabilit care sa se asigure celor din zona venituri stabile și reconversie profesionala. "Exista un plan de inchidere treptata a minelor pana in 2030. Se vor da salarii compensatorii și exista discuții…

- Plangerea penala depusa la DIICOT de catre primarul PSD Sector 4 Daniel Baluta impotriva jurnalistilor de la „Libertatea" si „Newsweek Romania" reprezinta un gest de agresivitate la adresa libertatii de exprimare care trebuie sanctionat inclusiv de catre Parlament. Daniel Baluta este intruchiparea deplina…

- Nici o strategie gandita pentru Romania nu poate fi considerata de succes atat timp cat populatia tarii este in scadere. Eurostat arata ca populatia urbana va creste in 15 state UE intre 2019-2050, in schimb in Romania va inregistra o scadere de 8,6-. In mediul rural, pierderea de populatie va fi si…

- Consiliul Local Radești a aprobat proiectul in faza Studiu de Fezabilitate pentru construirea unui dispensar uman in localitate. Locația va fi situata in imediata apropiere a primariei, neavand nicio legatura cu dispensarul medical existent in localitate destinat medicului de familie. Potrivit proiectului,…

- Primaria municipiului Falticeni a demarat mai mult proiecte de investitii in infrastructura rutiera si pietonala. Unul dintre cele mai importante proiecte este modernizarea integrala a strazii 2 Graniceri, de la intersecția cu strada Broșteni și pana la intersecția cu strada Filaturii, care se va ...