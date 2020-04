Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere informațiile contradictorii aparute in spațiul public cu privire la metodele și soluțiile de utilizat in aceasta perioada pentru dezinfectarea strazilor, precum și prevederile Ordonanței Militare nr. 4/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19, Primaria Municipiului…

- Primaria Turceni asigura masti pentru angajatii mai multor institutii din oras si va monta dispozitive cu dezinfectant in scarile blocurilor si la intrarile in institutiile publice, a anuntat, marti, edilul Cristina Cilibiu, potrivit Agerpres.Citește și: Iohannis: A fost nevoie de o masura…

- Premierul Ludovic Orban a reacționat vineri, dupa ședința de la Ministerul Sanatații in scandalul achizițiilor.„A aparut un material ca in procedura de achiziție derulata de Oficiul Național de Achiziții Centralizate s-a semnat un contract cadru cu o firma din județul Giurgiu. I-am cerut ministrului…

- Strazile din Craiova sunt spalate și dezinfectate cu clor, anunța Primaria Craiova printr-un comunicat. Societatea de salubrizare a demarat, in aceasta saptamana, un program de igienizare și dezinfectare al strazilor din Craiova. Dezinfectarea se face cu clor (Cloramina T). Aceasta masura se inscrie…

- Scandalul USR - PLUS pe tema candidaturii lui Nicușor Dan la Primaria Capitalei continua. Nicusor Dan afirma, dupa ce PLUS a criticat modul in care a obtinut sustinerea PNL, ca si-a anuntat candidatura independenta la Primaria Capitalei cu aproape un an in urma si a spus de atunci ”public si in mod…

- Snoop Dogg a prezentat scuze jurnalistei CBS pe care a criticat-o si amenintat-o dupa ce ea a amintit intr-un interviu ca fostul baschetbalist Kobe Bryant, decedat pe 26 ianuarie intr-un accident de elicopter, a fost acuzat de viol.

- Ce profit au avut SRL-urile Primariei Craiova in 2019. Societatile detinute de primarie care se ocupa de transportul public, curatenia orasului si administrarea pietelor au iesit pe profit anul trecut. Mai exact, RAT SRL, Salubritate SRL si Piete si Targuri SRL au inregistrat venituri mai mari decat…

- Senatorul PSD Titus Corlatean l-a acuzat public pe prefectul judetului Dambovita ca incearca sa racoleze primari social-democrati. „Ii transmitem, pentru ca presa este aici, domnului prefect, urmatoarele: Vedeti-va de treaba dumneavoastra! Respectati legea! Nu mai incalcati statutul de prefect pentru…