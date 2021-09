Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Real Madrid a anunțat luni ca a ajuns la un acord cu portarul belgian Thibaut Curtois pentru prelungirea contractului acestuia pâna în 2026.Courtois, care a semnat cu Real pâna la data de 30 iunie 2026, a primit la semnarea noii întelegeri un tricou cu numele sau si…

- Portarul belgian Thibaut Courtois si-a prelungit, luni, contractul cu clubul spaniol de fotbal Real Madrid, a anuntat gruparea din capitala Spaniei pe site-ul sau oficial. Courtois, care va fi legat acum de Real pana la data de 30 iunie 2026, a primit la semnarea noii intelegeri un tricou…

- Lionel Messi pleaca de la Barcelona, dar lasa în urma o adevarata moștenire. Vedeta argentiniana deține cele mai importante recorduri din istoria gruparii catalane: a jucat de cele mai multe ori, a înscris cele mai multe goluri și a câștigat cele mai multe titluri. Clubul Blaugrana…

- FC Barcelona a anuntat, joi seara, ca argentinianul Lionel Messi (34 de ani) nu va continua la gruparea catalana. “Desi FC Barcelona si Lionel Messi au ajuns la un acord si la intentia clara ca ambele parti sa semneze astazi un nou contract, acest luucru nu se poate intampla, din cauza unor obstacole…

- Fundasul Trent Alexander-Arnold si-a prelungit contractul cu Liverpool, a anuntat, vineri, clubul englez, potrivit news.ro. Alexander-Arnold are 22 de ani si a semnat un contract "pe termen lung". El a jucat de 179 de ori pentru Liverpool si a castigat campionatul Angliei, Liga Campionilor,…

- La 37 de ani, Arjen Robben a decis sa puna punct carierei de fotbalist, dupa o scurta experiența la FC Groningen, echipa la care a facut primii pași in fotbal. Robben a jucat in cariera sa pentru PSV Eindhoven, Chelsea și Real Madrid, dar a avut cele mai mari performanțe in tricoul lui Bayern Munchen,…

- Cluburile Real Madrid, FC Barcelona si Juventus Torino au fost admise in viitoarea editie a Ligii Campionilor la fotbal, in ciuda implicarii lor in controversatul proiect al Super Ligii europene, care a generat furia UEFA, informeaza Reuters. Scrisori de admitere au fost trimise tuturor participantelor…

- Dupa plecarea de la Real Madrid, Zinedine Zidane a fost pentru prima oara vazut în public la meciul unuia dintre fiii sai la Vallecano. Acesta a avut însa o disputa aprinsa cu unul dintre ziariști. La sfârșitul lunii mai, Zinedine Zidane pleca de la Real Madrid, fiind ulterior…