Mario Joy lansează piesa Tranquila Mario Joy, artist cunoscut atat in țara cat și la nivel internațional, revine cu un nou single – Tranquila, o piesa de vara, perfecta pentru petrecerile pana la rasarit. „Piesa „Tranquila” a luat naștere in luna mai. Mi-am dorit sa fac o piesa cu un vibe pozitiv și un beat antrenant de vara. Mesajul piesei este unul de dragoste, mai exact, face referire la momentul in care intalnești pe cineva și nu iți mai poți scoate din cap persoana respectiva și ai face orice ca sa o cucerești. Sper sa va placa și voua și sa o țineți pe repeat toata vara, și nu numai! ” declara Mario Joy despre noua piesa.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

