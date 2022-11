Mario Iorgulescu și-a reactivat contul de Instagram. Ce mesaj emoționant a postat fiul lui Gino Iorgulescu, președintele LPF, in mediul online. Tanarul a condus sub influența alcoolului și a substanțelor interzise, moment in care a provocat un accident grav, pe data de 8 septembrie 2019, in urma caruia un barbat a murit.