Stiri pe aceeasi tema

- Nu este pentru prima data cand urca pe masa de operție, insa, de data aceasta, a avut parte de o intervenție estetica destul de grea. Lenna Horvath a oferit, in exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, primele declarații, in urma intervenției, chiar de pe patul de…

- O alta tragedie a șocat Romania. Ștefania a murit la 15 ani, dupa ce s-a imbolavit de o simpla pneumonie. Insa, viața tinerei din Satu Mare a luat sfarșit pe patul de spital, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator.

- Antrenorul de tenis Liviu Ursuleanu a murit astazi, pe patul de spital, la varsta de 59 de ani. Liviu Ursuleanu, unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep, lupta de ani buni cu un cancer crunt. Oficialul Federației de Tenis, implicat in perioada recenta in mai multe proiecte care vizau…

- Anul 2023 nu a inceput foarte bine pentru unele vedete din Romania, iar Horia Brenciu se afla printre ele. Cantarețul a ajuns astazi la spital și și-a speriat fanii, dupa ce a publicat pe rețelele de socializare o fotografie in care are masca de oxigen pe fața.

- Jador și-a ingrijorat fanii cu o fotografie realizata pe patul de spital. Cantarețul a publicat pe Instagram o imagine cu o perfuzie, anunțand ca in prima zi din anul 2023 a avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Speak și-a ingrijorat fanii cu postarile sale de pe rețelele de socializare. Cantarețul a revenit cu clarificari și a explicat ce i s-a intamplat și de ce a avut nevoie de ajutorul medicilor.

- Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascimento ''Pele'', internat de saptamana trecuta intr-un spital din Sao Paulo , l-a felicitat pe Neymar pentru ca i-a egalat recordul de goluri marcate in tricoul echipei nationale (77), vineri seara in cursul meciului cu Croatia, si

- La 82 de ani, legendarul Pele a ajuns din nou la spital, intr-o stare ingrijoratoare, potrivit informațiilor din presa internaționala. Problemele grave de sanatate de care sufera par sa nu mai fie sub control.