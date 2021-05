Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Marinos Ouzounidis, a declarat, marti, ca formatia sa este favorita in meciul cu divizionara secunda Viitorul Pandurii Targu Jiu, din prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, dar a subliniat ca jucatorii sai trebuie sa arate respect adversarilor…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe UTA, scor 2-0. Marinos Ouzounidis (52 de ani) și Dan Nistor (32 de ani) au pareri diferite despre pauza provocata de meciurile echipei naționale. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - UTA 2-0 „Am avut meciuri mai bune decat astazi. Spre exemplu, cu FC Botoșani…

- CS Universitatea Craiova s-a impus la Mediaș, scor 2-0. Marinos Ouzounidis (52 de ani) e mulțumit de daruirea elevilor sai și așteapta revenirea jucatorilor accidentați. Cronica meciului Gaz Metan - CS Universitatea Craiova „Cred ca am meritat sa caștigam meciul, chiar daca nu am inceput bine. Am avut…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani), antrenorul Universitații Craiova, a comentat meciul cu Chindia, scor 1-0, care i-a calificat pe „juveți” in semifinalele Cupei Romaniei. Cronica meciului Chindia - Universitatea Craiova 0-1, AICI „Am avut multe ocazii, am ratat mult. Cred ca puteam inchide jocul mai devreme,…

- Mijlocașul Alexandru Mateiu (31 de ani) a remarcat schimbarile aduse de grecul Marinos Ouzounidis (52 de ani) in jocul celor de la CS Universitatea Craiova. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 Marinos Ouzounidis i-a succedat lui Corneliu Papura pe banca oltenilor. Jucatorii…

- Marinos Ouzounidis (52 de ani) e mulțumit de victoria Craiovei in fața lui Hermannstadt, scor 1-0, dar anunța schimbari importante la echipa. Cronica meciului CS Universitatea Craiova - Hermannstadt 1-0 Marinos Ouzounidis a obținut prima victorie in Liga 1, dar nu e pe deplin satisfacut. Le-a cerut…

- Universitatea Craiova a inregistrat un egal, 0-0, cu Academica Clinceni, iar antrenorul Marionos Ouzounidis a fost ușor nemulțumit de randamentul elevilor sai. „A fost un meci exact cum ne-am așteptat, adica dificil. Am jucat cu cateva zile in urma și nu am fost atat de proaspeți. Puteam caștiga, chiar…

- CS Universitatea Craiova a remizat cu Academica Clinceni, 0-0, la debutul lui Marinos Ouzounidis in Liga 1. Toate rezultatele și programul etapei 23 pot fi vazute AICI Dupa primul meci in Liga 1 pe banca oltenilor, antrenorul grec a spus ca mai are nevoie de timp pentru ca echipa sa asimileze ideile…