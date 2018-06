Marine Le Pen restituie 300.000 Parlamentului European

Stiri pe aceeasi tema

- Justiția europeana a confirmat marți ca șefa extremei dreapta franceze, Marine Le Pen, trebuie sa plateasca aproape 300.000 de euro solicitați de Parlamentul European, din cauza angajarii fictive a unei asistente parlamentare, atunci cand era eurodeputata, scrie AFP.

- Mai mulți europarlamentari blocați intr-un tren spre Strasbourg din cauza unei intreruperi de curent la reteaua feroviara franceza, a anunțat un purtator de cuvant al Parlamentului European, citat de Agerpres. ”Exista o multime de colegi care sunt blocati in tren, inclusiv purtatorul de cuvant adjunct…

- Un cioban care locuiește la Calene, localitate aparținatoare a orașului Cugir, a dat in judecata Parlamentul European și Consiliul European la Tribunalul de pe langa Curtea Europeana de Justiție de la Luxemburg, pe motiv ca aceste instituții nu depun suficiente eforturi pentru a stopa sau atenua fenomenul…

