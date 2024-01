Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Attal, fost ministru al educației, a fost desemnat de președintele Emmanuel Macron sa formeze noul guvern al Franței, dupa ce fostul premier Elisabeth Borne si-a dat demisia impreuna cu cabinetul sau, informeaza Rador Radio Romania.La 34 de ani, Gabriel Attal, cu studii in stiinte politice,…

- Emmanuel Macron l-a numit marți pe ministrul Educației, Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de premier. Președintele francez incearca sa dea un nou suflu celui de-al doilea mandat al sau inaintea alegerilor europarlamentare, potrivit presei franceze și Reuters. El va fi cel mai tanar premier…

- Gabriel Attal a devenit cel mai tanar premier din istoria Franței dupa ce marți a fost desemnat de președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a forma un nou Guvern.Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit marți pe Gabriel Attal prim-ministru in urma demisiei fostului șef al guvernului Elisabeth…

- In Franta, presedintele Emmanuel Macron urmeaza sa desemneze, astazi, un nou sef de guvern, dupa demisia premierului Elisabeth Borne, erodata de reformele nepopulare, mai ales in privinta pensiilor si a migratiei. Sunt de asteptat si alte schimbari in guvern, in incercarea presedintelui de a-si relansa…

- Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara demisia guvernului sau, aceasta fiind acceptata de presedintele Emmanuel Macron care i a multumit pentru activitatea "exemplara in serviciul natiunii", transmit AFP si Reuters. Sefa guvernului francez Elisabeth Borne a prezentat luni seara…

- Parlamentul francez a adoptat o lege, care inaspreste politica de imigratie a Frantei, dupa luni de dispute politice. Proiectul de lege modificat a fost sustinut atit de partidul centrist presedintelui Emmanuel Macron, cit si de cel de extrema-dreapta al lui Marine Le Pen. Unele dintre masurile din…

- Președintele a avertizat ca nu va promulga legea, daca aceasta va fi adoptata cu sprijinul partidului lui Marine Le Pen. Dar votul de marți din parlament a atras ample controverse, critici și a generat diviziuni in sanul partidului președintelui, scriu Politico și Le Monde.Parlamentul francez a adoptat…

- Emmanuel Macron a resit sa aprinda imaginatia maghiarilor din Transilvania. Decizia presedintelui francez de a declara o forma de „autonomie limitata” in cadrul Republicii pentru insula Corsica din Franța i-a determinat si pe unguri sa reaprinda subiectul privind Ardealul. Consilierul premierului ungar…