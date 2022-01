Deputatul in Parlamentul Frantei si presedinte al partidului „Alianta Nationala”, Marine Le Pen a contestat sambata la Consiliul de Stat al republicii decizia guvernului de a inlocui steagul francez cu unul european sub Arcul de Triumf de la Paris. Masura guvernului este in legatura cu inceperea presedintiei franceze a Uniunii Europene. Consiliul de Stat este cea mai inalta autoritate juridica in materie administrativa.