- Marinarii si infanteristii marini in serviciu au la dispozitie 90 de zile, pana pe 28 noiembrie, pentru a se vaccina complet impotriva noului tip de coronavirus, au ordonat Fortele Navale ale SUA intr-un comunicat difuzat miercuri, citat de dpa. De asemenea, rezervistii vor avea la dispozitie 120…

- Anthony Fauci, cel mai reputat expert american in boli infectioase, spune ca pana la inceputul anului viitor, Statele Unite ar putea ajunge sa țina sub control raspandirea coronavirusului cu condiția ca din ce in ce mai mulți oameni sa se imunizeze, noteaza Reuters , potrivit News.ro . Declarațiile…

- Anunțul vine dupa ce administratia de la Washington a anuntat ca Statele Unite incep in septembrie vaccinarea populatiei cu a treia doza, relateaza Agerpres.„Vom primi vaccinurile de consolidare”, a anuntat Biden intr-un interviu acordat postului ABC News si difuzat joi.Autoritatile americane anuntasera…

- Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) a autorizat joi a treia doza de vaccin anti-COVID-19 Pfizer si Moderna pentru persoanele care sufera de boli autoimune, relateaza EFE, preluata de Agerpres.

- Aproape 17.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, a anunțat duminica CNCAV. Au fost inregistrate 5 reacții adverse. Potrivit CNCAV, din cele 16.990 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 5.874 au primit prima doza, iar 11.116 pe cea de-a doua. 14.037 de persoane…

- Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA (FDA) a adaugat vineri un avertisment in prospectul care insoteste vaccinurile anti-COVID Pfizer / BioNTech si Moderna pentru a indica riscul rar de inflamatie cardiaca dupa utilizarea acestuia, relateaza Reuters, citat de romania24.ro. Prospectele…

