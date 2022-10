Stiri pe aceeasi tema

- Marina Voica, una dintre cele mai indragite soliste de muzica ușoara din ultima jumatate de veac, continua sa conduca și la 86 de ani, impliniți in urma cu o luna. Ea vorbit cu impact.ro despre relația speciala pe care o are cu mașina sa actuala, un Volkswagen Beetle, fosta „Broscuța” cum era aceasta…

- Romanca Alice Ene a intrat in celebra ”Carte a Recordurilor”, conducand bolizi de raliu. La 14 ani este cel mai tanar pilot care caștiga o competiție internaționala de drift. Adolescenta, care are brevet de pilot profesionist, șofeaza pe circuit de la 8 ani și a inceput sa faca spectaculoase drifturi…

- Cat costa sa-ți faci o casa din containere. Pentru unii, casele din containere sunt o alegere mai buna decat cele clasice. Motivul? Prețurile sunt cu mult mai mici. Prețul pentru o casa din cotainere pornește de la 3.000 de euro și poate ajunge chiar și la 20.000 sau chiar și 100.000 in funcție de preferințe.…

- In cazul reclamelor digitale, cheltuielile au reprezentat 53% din suma totala de 4,80 miliarde de dolari pe care industria a alocat-o pentru publicitate in perioada respectiva, potrivit datelor publicate de firma Standard Media Index (SMI). Suma totala alocata pentru publicitate, in valoare de 5,50…

- El este cel mai sarac președinte de stat din lume. Motivul pentru care este renumit la nivel mondial. Exista și politicieni care au decis sa traiasca mai mult decat modest. Aceasta este și povestea lu Jose Mujica, politicianul care a condus Uruguayul intre 2010 și 2015 și care este supranumit „cel mai…

- Oana Roman a anunțat prin intermediul unei postari pe Instagram ca in aceasta perioada nu iși mai dorește nici sa acorde interviuri, nici sa mai apara la TV. Vedeta trece printr-o perioada dificila dupa ce Mioara Roman, mama ei, a fost operata. „Nu sunt intr-o perioada in care imi doresc sa vorbesc…

- Marina Voica are 85 de ani și este in continuare activa, chiar daca a renunțat la scena de ceva timp. Artista locuiește la Breaza, locul care o incarca de energie și unde se simte cel mai fericita. Interpreta recunoaște ca are un viciu de care nu crede ca va putea scapa niciodata. Ajunsa la 85 de ani,…

- O istorie pe scurt a urșilor din Transilvania face obiectul unui fotoreportaj realizat de jurnaliștii de la The Guardian . Tradițiile romanilor, felul in care a fost condusa țara inainte de 89 și democrația de dupa Revoluție, așa cum a fost ea ințeleasa de majoritatea populației, creeaza mediul in…