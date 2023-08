Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a anuntat sambata ca a fost nevoita sa ridice de la sol un avion de vanatoare Sukhoi SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere americana MQ-9A Reaper, care se apropia de frontierele rusesti si care in cele din urma s-a indepartat, relateaza agentiile AFP si EFE, informeaza…

- Rusia a atacat porturile de cereale ale Ucrainei in primele ore ale zilei de miercuri, inclusiv Izmail, un port interior de la Dunare aflat in apropiere de granita cu Romania, ceea ce a dus la cresterea preturilor mondiale la alimente, in timp ce Moscova isi intensifica utilizarea fortei pentru a reimpune…

- Un atac ucrainean cu drona a vizat in cursul noptii o sectie de politie din regiunea rusa Briansk, de la granita cu Ucraina, a anuntat luni guvernatorul Aleksandr Bogomaz, informeaza News.ro . Atacul nu a provocat victime, potrivit oficialului regional rus. ”Fortele ucrainene au atacat districtul Trubcevski…

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Rusia planuieste atacuri asupra navelor comerciale care transporta cereale din Ucraina pe Marea Neagra pentru a da apoi vina pe Kiev, a afirmat un responsabil al Casei Albe. „Armata rusa ar putea sa-si extinda vizarea” instalatiilor si mijloacelor de transport ale cerealelor Ucrainei „pentru a include…

- Rusia a anuntat marti ca a bombardat instalatii din portul ucrainean Odesa unde se pregateau "acte teroriste" impotriva Rusiei si se fabricau drone acvatice, precum cele doua drone folosite de Ucraina cu o zi in urma in atacul asupra podului Kerci din Crimeea, peninsula ucraineana anexata ilegal de…

- Ucraina susține ca a interceptat o convorbire telefonica care dovedește ca Rusia este responsabila pentru distrugerea barajului Kahovka din Herson, scrie Sky News . Serviciul de Securitate al Ucrainei a postat pe canalul sau Telegram un clip audio de un minut și jumatate din presupusa conversație.…

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…