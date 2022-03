Marina Ovyannikova, jurnalista care a protestat în direct împotriva lui Putin, e de negăsit NU RAZBOIULUI. OPRIȚI RAZBOIUL. NU CREDEȚI PROPAGANDA. AICI SUNTEȚI MINȚIȚI. Așa a vazut o lume ca scria pe afișul pe care Marina Ovyannikova, editor șef al știrilor internaționale de la Pervii Kanal din Moscova l-a prezentat in direct, in timp ce colega ei, prezentatoarea știrilor, Ekaterina Andreeva, vorbea despre sancțiunile atribuite Rusiei in urma atacului asupra Ucrainei. A intrat, pur și simplu, pentru cateva secunde, in cadru. Cameramanii și regia, luați prin surprindere, au oprit imediat transmisia. Și șefii postului tv s-au dezis de femeia curajoasa, aratand intr-un comunicat ca “Marina… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

