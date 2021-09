Stiri pe aceeasi tema

- Halterofilul Daniel Lungu a ocupat locul 3 in categoria de greutate 61 kg la Campionatul European Under 23, care se desfașoara in Finlanda, transmite Noi.md cu referire la olympic.md. {{551286}}La proba smuls el a ridicat 123 kg și s-a clasat al doilea, iar la proba aruncat a inregistrat rezultatul…

- Halterofila Concordia Butnari a cucerit medalia de bronz in clasamentul general al categoriei de greutate 45 kg la Campionatul European Under 23, care se desfașoara in Finlanda, transmite Noi.md cu referire la olympic.md. La proba smuls ea a ocupat locul 3 cu rezultatul 55 kg, iar la proba aruncat se…

- Romania a cucerit zece medalii, 5 de aur si 5 de argint, duminica, la Campionatele Europene de canotaj Under-23 de la Kruszwica (Polonia), iar Simona Radis a stabilit un record mondial la simplu vasle feminin, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Romania s-a clasat pe primul loc in…

- Componentii echipei olimpice a Italiei au fost primiti ca niste eroi la revenire lor in tara de la Tokyo, unde au adunat cea mai buna recolta de medalii din istoria participarilor la Jocurile Olimpice, la finalul unei veri de neuitat pentru sportul italian, in care a castigat si EURO 2020 la fotbal,…

- Abia revenita de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, tanara sportiva Madalina Amaistroaie, legitimata la secția de tir cu arcul de la CSȘ Radauți – CSM Suceava, a obținut un nou rezultate remarcabil, de aceasta data intr-un concurs apropiat de categoria ei de varsta. La Cupa Europeana de ...

- Americanul Caeleb Dressel si australianca Emma McKeon, ambii participanti la intrecerile de inot, sunt sportivii care au cucerit cele mai multe titluri si medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dressel a cucerit in total cinci medalii de aur la JO 2020, in timp ce McKeon se intoarce acasa cu sapte…

- Romania a incheiat competitia de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu 3 medalii, una de aur si doua de argint, obtinand astfel locul 4 in clasamentul pe natiuni, dupa Noua Zeelanda (3 aur, 2 argint), Australia (2 aur, 2 bronz) si Olanda (1 aur, 2 argint, 2 bronz), se arata intr-un comunicat…

- Romania a incheiat competitia de canotaj de la Jocurile Olimpice de la Tokyo cu 3 medalii, una de aur si doua de argint, obtinand astfel locul 4 in clasamentul pe natiuni, dupa Noua Zeelanda (3 aur, 2 argint), Australia (2 aur, 2 bronz) si Olanda (1 aur, 2 argint, 2 bronz), se arata intr-un comunicat…