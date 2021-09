Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anunțat luni ca l-a numit pe Marin Griguța in funcția de director general al CNIR, companie ale carei baze s-au pus inca din 2016, dar care a devenit operaționala in acest an și care se ocupa de marile proiecte de autostrazi și drumuri. Potrivit…

- Alexandru Hoffman, un inginer de 60 de ani, a fost dat afara de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) dupa numai trei luni de la angajare. Era inca in perioada de proba. Acesta acuza societatea de stat ca nu i-a asigurat un calculator, ca i-au fost date sarcini fara legatura…

- Una dintre ambițiile lui Dacian Cioloș cand era premier a fost sa „sparga” Compania Naționala de Autostrazi și Drumuri Naționale din Romania- S.A in doua entitați, dar n-a avut timp decat pentru una – Compania Naționala de Administrare a Infrastructuri Rutire (CNAIR), iar cea dea doua – Compania Naționala…

- In incercarea de a-i potoli pe vitezomanii de pe autostrazi, autoritatile romane vor sa reactiveze radarele fixe. Acestea apartin Companiei Nationale de Drumuri si nu sunt folosite de mai bine de 10 ani pentru ca, nu sunt omologate dar si pentru ca din legislatie lipseste termenul „viteza medie”. Cu…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere are in derulare cinci proiecte pentru reabilitarea podurilor de peste Prut si pentru construirea unui pod la Ungheni, potrivit ministrului Transporturilor, Catalin Drula. "Reabilitam podurile de peste Prut si construim unul nou. Imbunatatim…

- Aproape 113.000 de doze de vaccin Moderna au intrat, vineri, in Romania și vor fi stocate in depozitul Companiei Nationale “Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra, anunța CNCAV printr-un comunicat. Este…

- Pentru mulți romani, a gasi un loc de munca stabil, care sa iți ofere perspective pe termen lung, este o provocare. In special in afara orașelor mari, oportunitațile sunt destul de limitate, așa ca orice investiție care susține comunitatea și economia locala este mai mult decat binevenita. In comuna…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Transelectrica si Universitatea Politehnica din Bucuresti (UPB) au semnat un parteneriat prin care vor infiinta si operationaliza DigiTEL, unicul laborator digital integrat din Romania, pentru testarea viitoarelor tehnologii din sfera energetica, informeaza…