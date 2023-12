Stiri pe aceeasi tema

- Marilen Gabriel Pirtea a caștigat funcția de rector al Universitații de Vest din Timișoara (UVT), obtinand voturile a 416 electori, reprezentand 72% din numarul total de voturi exprimate. Contracandidatul sau, Mihai Viorel Putz a obținut 112 voturi, reprezentand 19% din numarul total de voturi. In…

- Universitatea de Vest din Timișoara reconfirma poziția sa in prima grupa a clor mai bine cotate universitați romanești, conform top-ului oferit prin rezultatele Metaranking-ului Universitar ediția 2023, reușind sa se claseze pe poziția a șasea la nivel național, cu un rezultat de 11 puncte obținut in…

- Marian Preda, actualul rector al Universitații din București, a mai obținut inca un mandat pentru funcția de rector, in urma recentului scrutin din cadrul universitații. Cristian Preda, contracandidatul sau și decanul Facultații de Științe Politice, și-a recunoscut infrangerea. Cristian Preda, contracandidatul…

- Rectorul Universitații din București, Marian Preda, a caștigat un nou mandat, in urma alegerilor din cadrul universitații. Contracandidatul sau, Cristian Preda, decan al Facultații de Științe Politice a Universitații din București, a anunțat ca a pierdut competiția.„Am pierdut competiția pentru postul…

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, premierul Marcel Ciolacu a transmis un mesaj. Liderul PSD susține ca mesajul de unitate al Zilei Nationale ar trebui sa fie prezent in orice actiune a cetatenilor, societatii civile, mediului de afaceri, reprezentantilor statului sau a clasei politice. „Este Ziua…

- Facultatea de Sociologie și Psihologie din cadrul Universitații de Vest din Timișoara a organizat un curs mai puțin obișnuit, cu muzica lautareasca cantata live. „In cautarea demnitații” – susținut de cunoscutul sociolog Gelu Duminica, impreuna cu faimosul taraf condus de Marian Batanași (Mexicanu).…

- Deocamdata listele partidelor politice cu posibilii candidați pentru alegerile europarlamentare de anul viitor nu au fost batute in cuie, dar, in mare, se cam știe cine va merge de la fiecare formațiune politica. Insa, la PNL, se contureaza deja cateva surprize de proporții. Potrivit informațiilor noastre,…

- Intrebat daca va fi candidatul PSD la alegerile prezidențiale din 2024, acesta a dat un raspuns evaziv. Nici da, nici nu, ci „nu știu”. „Provocarea pe care o am in acest moment este, in primul si primul rand, de a ma ridica la inaltimea asteptarilor pe care le au romanii de la mine in timp ce sunt prim-ministru”,…