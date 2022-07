Stiri pe aceeasi tema

- Fața de anul trecut, numarul asiguraților in sistemul public de pensii se menține constant, in județul Bacau. Astfel, daca in iunie 2021, cei care contribuiau la Pilonul I de pensii (de stat) numarau 130.171 persoane, in 2022, la finele lunii mai, 130.170 bacauani erau asigurați in sistemul public.…

- Guvernul va jupui totul de pe romanii care muncesc, dar statul nu isi va reduce deloc nici o cheltuiala. Pensii speciale, mii si mii de angajari facute pe ochi frumosi la stat si o risipa fara sfarsit pentru amante si pile vor fi platite in continuare, in ciuda crizei economice, din banii stransi de…

- Pensiile ocupationale (Pilonul IV) sunt un model nou de pensie privata in Romania, care se adauga celor trei piloni de pensie deja existenti: Pilonul I - pensia publica de la stat; Pilonul II - pensia obligatorie administrata privat; Pilonul III - pensia facultativa administrata privat.

- Sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, face o vizita la Chisinau, in perioada 11-14 iulie, anuntul fiind facut de Delegatia Uniunii Europene in R. Moldova, care a organizat vizita. Kovesi ar urma sa aiba mai multe intrevederi cu reprezentanti ai Guvernului, dar si cu președintele Maia Sandu.…

- Pentru prima data in mai bine de trei decenii, Germania a inregistrat un deficit comercial lunar, cel mai recent semn ca „motorul economic” al Uniunii Europene și cea mai mare economie din Europa se confrunta cu presiuni din cauza intreruperii lanțurilor de aprovizionare și prețurilor record la energie,…

- 58 de cetateni straini care au incercat sa ajunga, ilegal, in vestul Europei, opriti la granita cu UngariaPolitistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cincizeci si trei de cetateni din provenind din diferite state, care intentionau sa treaca ilegal frontiera…

- Autoritațile poloneze adopta acum o poziție „frenetica” fața de Rusia, „in pragul nebuniei” a declarat luni purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, dupa ce Varșovia a anunțat ca va rezilia contractul de aprovizionare cu gaze naturale prin gazoductul Yamal. Luni dimineața, Guvernul polonez…

- Ministerul Sanatații anunța ca niciunul dintre cazurile considerate suspecte de imbolnavire cu noua hepatita de origine necunoscuta nu a fost confirmat pana acum. In Romania nu exista, practic, niciun caz de infectare cu aceasta boala. „Cele doua cazuri suspecte de imbolnavire cu virus hepatitic de…