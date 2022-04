In urma cu trei ani, lanțul de fast-food KFC a anunțat ca primește bitcoin drept plata pentru burgerii sai in Canada. A fost o campanie publicitara care a durat doar o ora. Alte companii, precum Tesla și Dell, s-au oferit sa-și vanda produsele in criptomoneda inainte de a abandona in liniște aceste inițiative. Probabil ca […] The post Marile corporații bajbaie in lumea criptomonedelor. De ce lumea se ferește de Bitcoin first appeared on Ziarul National .