O ucraineanca va apara poarta Romaniei la Campionatul European de Polo feminin, care va fi in direct in AntenaPLAY, in perioada 5-13 ianuarie, atunci cand fanii pot vedea meciurile nationalei, semifinalele si finala competitiei de la Eindhoven. Dvortzheska Mariia joaca la CSM Unirea Alba Iulia, dar locuieste in Bucuresti. Ea a ajuns in Romania inainte […] The post Mariia Dvortzheska a lasat Ucraina pentru Romania si va apara poarta noastra la Campionatul European de Polo feminin appeared first on Antena Sport .