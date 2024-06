Razvan Marin a oferit raspunsul intr-un singur cuvant, atunci cand a fost intrebat care crede ca este atuul nationalei la EURO 2024. Mijlocasul a transmis ca grupul care s-a creat in lotul Romaniei va reprezenta un avantaj pentru „tricolori”. Romania se apropie de debutul la Campionatul European. In primul meci de la turneul final din […] The post „Care e atuul nationalei la EURO?” Razvan Marin a raspuns intr-un singur cuvant! Mesaj categoric inaintea duelului cu Ucraina appeared first on Antena Sport . Articolul „Care e atuul nationalei la EURO?” Razvan Marin a raspuns intr-un singur cuvant!…