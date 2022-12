Senatorul Maricel Popa a afirmat, marti, intr-un comunicat de presa, ca institutiile abilitate ar trebui sa verifice calitatea lucrarilor si sa ii traga la raspundere pe cei vinovati. “Lucrarile la cel mai mare proiect judetean de infrastructura rutiera sunt in mare intarziere, de o calitate indoielnica si niciun muncitor sau utilaj nu este de gasit pe santiere. Am fost in santier pe segmentul aferent judetului Iasi. Nu am gasit niciun muncitor si niciun utilaj in functiune. In august, am tras un semnal de alarma in legatura cu aceasta investitie cifrata la peste 100 de milioane de euro. Zilele…