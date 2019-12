Marian Vasile , consilier local PNL inscris in competiția pentru Primaria Craiova, a taxat administratia PSD din Banie pentru modul in care apar peste noapte, in functii de conducere si pe salarii de nababi, apropiati ai Olgutei Vasilescu. Mai mult, persoanele respective au ajuns in functii inalte fara niciun fel de concurs. Asa a aparut Ninel Cercel, fost director al Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Calatori (SRTFC) Craiova, la conducerea RAADPFL Craiova. Cercel a fost director la SRTFC Craiova din 2014, o perioada scurta din anul 2017 (august – noiembrie), fiind secretar de stat…