- Cristian Popescu Piedone, edilul Sectorului 5, si-a delegat o parte din atributiile de primar cu o zi inainte ca judecatorii sa dea o sentinta finala in dosarul „Colectiv”. Piedone a declarat ca decizia este o masura de precautie, intrucat institutia trebuie sa functioneze in cazul unei decizii „nefavorabile”.

- Daniel Tudorache, fost primar al Sectorului 1, a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta si spalare de bani. Fostul edil este cercetat sub control judiciar pe cautiune, suma stabiliti fiind de un milion de euro.

- Marian Vanghelie a scapat de arest, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a respins contestatia DNA si a decis ca acesta sa fie cercetat in continuare in libertate, sub control judiciar. Fostul primar al Sectorului 5 este inculpat intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si instigare la abuz…

- Fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, i-a transmis miercuri, la ieșirea din sala de judecata, un mesaj actualului primar din Sectorul 5, Cristian Popescu Piedone, dupa ce in presa au aparut informatii ca acesta l-ar fi "turnat" la DNA. Vanghelie este acuzat de DNA de trafic de influenta…

- Curtea de Apel Bucuresti a judecat miercuri o contestatie a DNA impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti de a-l lasa liber pe fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie, cercetat penal de procurorii anticoruptie pentru trafic de influenta si instigare la abuz in serviciu, intr-un dosar cu prejudiciu…

- Reteaua de magazine Economat a fost infiintata de fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie pentru a oferi nevoiasilor alimente la un pret mai mic. Un raport al Curtii de Conturi obtinut de Hotnews puncteaza principalele nereguli.

- Curtea de Apel București reia, marți, 8 februarie, judecarea apelurilor DNA și ale celor condamnați in dosarul in care fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie este judecat pentru fapte de mare corupție privind comisioane ilegale de zeci de milioane de euro incasate de acesta de la un om de afaceri.…