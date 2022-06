Marian Nazat: Pustiirea lumii…

Deunazi, am primit cel mai minunat dar cu putința, Biblia, și de atunci aproape zilnic ii mangai cu sufletul slovele-i așezate cu meșteșug. „Nimic nu o intrece in frumusețea scriiturii, iar autorii ei sunt primii dintre imblanzitorii de cuvinte. Macar o pagina pe zi sa citiți și veți fi un altfel de condeier și, mai ales, de om”, imi repeta adesea romancierul intr-atat de special Augustin Buzura. Astazi, am deschis Cartea Carților la pagina 699, la Iuda pustiit, și ma desfat gasind acolo tabloul terifiant al lumii de azi. Așadar, „iata, Domnul desarta tara si o pustieste, ii rastoarna fata si…